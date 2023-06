Sernova nimmt am bevorstehenden Truist Securities Cell Therapy Symposium teil

LONDON, Ontario, den 16. Juni 2023 / IRW-Press / Sernova Corp. (TSX:SVA) (OTCQB:SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen im klinischen Stadium und Marktführer für Zelltherapeutika, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am kommenden symposia-cel - Truist Securities Cell Therapy Symposium teilnehmen wird, das am 27. Juni 2023 in New York City stattfindet. Mitglieder der Unternehmensleitung werden auf der Konferenz auch für Einzelgespräche mit Investoren bereitstehen.

symposia-cel - Truist Securities Cell Therapy Symposium

Format: Kamingespräch

Termin: 27. Juni 2023, 20:15 Uhr MEZ

Teilnehmer: Dr. Philip Toleikis, President und CEO, Sernova Corp

Ort: Lotte New York Palace

Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertreter bei Truist, um ein persönliches Treffen mit einem Mitglied des Managementteams während der Konferenz zu vereinbaren.

Über Sernova und die Cell Pouch-System-Plattform für Zelltherapie

Sernova ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das therapeutische Zelltechnologien für chronische Krankheiten im Bereich Medizin entwickelt. Dazu zählen insulinabhängiger Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen und Blutkrankheiten inklusive Hämophilie A.

Sernova konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung eines „funktionellen Heilmittels“ für die Behandlung des insulinabhängigen Diabetes. Sein Hauptprodukt ist das „Cell Pouch-System“, ein neuartiges implantierbares und skalierbares Medizinprodukt mit immungeschützten therapeutischen Zellen. Die Cell Pouch bildet nach der Implantation eine natürliche vaskularisierte Gewebeumgebung im Körper. Damit wird das langfristige Überleben und die Funktion therapeutischer Zellen ermöglicht, die essenzielle Faktoren freisetzen, die im Körper von Patienten mit bestimmten chronischen Krankheiten fehlen oder mangelhaft sind.

Im Rahmen einer laufenden klinischen Phase-1/2-Studie an der Universität von Chicago konnte das Potenzial des Cell Pouch-Systems von Sernova als eine „funktionelle Heilung“ für Menschen mit Typ-1-Diabetes (T1D) demonstriert werden.

In Kooperation mit der Universität von Miami entwickelt Sernova derzeit auch eine proprietäre Technologie, um die therapeutischen Zellen vor dem Angriff des Immunsystems abzuschirmen. Ziel ist hier, die Notwendigkeit der chronischen systemischen Immunsuppression zu beseitigen.