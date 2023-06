JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 530 auf 550 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers passte sein Bewertungsmodell für den Billigflieger an dessen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal an. Daraus resultierten höhere Schätzungen für den Vorsteuergewinn der Geschäftsjahre 2022/23 bis 2024/25, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Grund seien vor allem niedrigere Kerosinkostenschätzungen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 17:07 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2023 / 17:07 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,54 % und einem Kurs von 5,888EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,5

Kursziel alt: 5,3

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m