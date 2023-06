Warum hat Yingli Solar so viel Lob von der weltweit anerkanntesten unabhängigen Prüfstelle erhalten?

MÜNCHEN, 16. Juni 2023 /PRNewswire/ – Intersolar Europe, eine weltweit angesehene Messe für die Solarbranche, war vom 14. bis 16. Juni in München, Deutschland, geöffnet. Yingli Solar traf an seinem Stand A2-270 einen besonderen Besucher: einen Vertreter von PVEL, einer internationalen unabhängigen Prüfstelle. Es war der zweite Besuch von PVEL to Yingli Solar auf einer Messe, gefolgt von dem auf der SNEC in Shanghai, wo PVEL Yingli Solar als globalen „Top Performer" auszeichnete. Der Vertreter im Namen von PVEL drückte erneut seine Anerkennung und sein Lob für die Module von Yingli Solar aus, indem er zwei Worte benutzte, um die Qualität der in den Tests gezeigten Module zu beschreiben: „ausgezeichnet", „unglaublich", und mit einem Ausdruck, um Yingli Solar zu beschreiben: „einer der wenigen Hersteller."

Sehen wir uns das genau an.

Im Allgemeinen führt PVEL 8 Extremtests an den betreffenden Modulen durch, die strengeren Normen als denen der IEC entsprechen. Beispielsweise ist die Norm für die Temperaturwechselprüfung dreimal strenger als die der IEC. Insbesondere sollten die Module acht PVEL-Tests unterzogen werden, und zwar wie folgt:

1. TC: Temperaturwechselprüfung nach einer Norm, die dreimal strenger ist als die der IEC.

2. DH: Feuchtwärmeprüfung, nach einer Norm, die doppelt so streng ist wie die der IEC.

3. MSS: Mechanische Belastungssequenz, mit der die Qualität der Module unter dynamischen und statischen Belastungen geprüft wird.

4. Hagel: Hagel Stresssequenz. IEC testet die Produkte im Allgemeinen mit Hagelkörnern mit einem Durchmesser von 25 mm, während PVEL Hagelkörner mit einem Durchmesser von 50 mm verwendet. Unter diesen harten Testbedingungen ist Yingli Solar „einer der wenigen Hersteller, die diesen Test bestanden haben", wird PVEL zitiert.

5. PID: 192 Stunden für die PVEL-Norm, strenger als die IEC-Norm (96 Stunden).

6. LETID: Licht- und temperaturbedingte Abnutzung, gemäß der Norm, die strenger ist als die der IEC.

7. LID: Light-induced Abnutzung, nach einer Norm, die strenger ist als die der IEC.

Alle der oben genannten 7 Tests dienen dazu, die Zuverlässigkeit der Module unter extremen Bedingungen zu testen, und nur diejenigen, deren Wirkungsgradabweichung nicht mehr als 2 % beträgt, werden als Gewinner angesehen. Yingli Solars Module haben die oben genannten 7 Tests erfolgreich bestanden, wobei die Abweichung in jedem einzelnen Test deutlich unter 2 % lag, in einem Test sogar nur bei 0,04 %.

Das ist noch nicht die ganze Geschichte.

Hier kommt der schönste Teil.

PVEL führt einen PAN-Test an den Modulen durch, bei dem die Stromerzeugung an zwei typischen Stellen durch PVSYST simuliert wird, und nur BOMs mit den besten 25 Prozent werden in die weiße Liste aufgenommen.

Yingli Solars Module haben nicht nur diese 7 strengen Tests bestanden, sondern rangieren auch unter den besten 25 Prozent aller getesteten Module in Bezug auf die Stromerzeugung.

Wie schwierig wird es für einen Hersteller sein, all diese acht Tests erfolgreich zu bestehen? Die Daten zeigten, dass von allen 35 Testbewerbern weltweit nur 5 alle 8 Tests bestanden, und Yingli Solar war einer von ihnen!

Sie können die Testergebnisse dieser führenden Hersteller auf der offiziellen Website von PVEL unter https://www.pvel.com/ einsehen.

Hinter dem Erfolg von Yingli Solar bei solch anspruchsvollen Tests stehen anhaltende wissenschaftliche Forschungsanstregungen und Qualitätskontrollen in den letzten 25 Jahren. In zahlreichen Photovoltaik-Zyklen haben sich die Produkte von Yingli Solar bewährt und finden bei Kunden weltweit große Anerkennung. Chinesische Nutzer gaben an, dass die Produkte von Yingli Solar seit über 20 Jahren effizient und sicher sind, während internationale Kunden von der hohen Qualität und der guten Haltbarkeit der Module beeindruckt waren.

Zuverlässige Funktionsweise und Kundenzufriedenheit sind der überzeugendste Beweis für Produktqualität.

Die Zeit ist das Maß aller Dinge. Yingli Solar ist seit 25 Jahren die bevorzugte Wahl der Kunden!

