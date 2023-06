Macron und Saudi-Arabiens Kronprinz wollen Partnerschaft vertiefen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman wollen die Zusammenarbeit ihrer Länder ausbauen. Macron habe bei einem Treffen am Freitag in Paris bekräftigt, dass Frankreich bereit sei, Saudi-Arabien bei der Stärkung seiner Verteidigungskapazität zu begleiten, teilte der Élysée-Palast im Anschluss mit. Auch das saudische Außenministerium teilte mit, dass es in dem Gespräch um die strategischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Frankreich und darum, wie sich diese in Zukunft verbessern ließen, gegangen sei.

Macron und Kronprinz Mohammed tauschten sich in Paris außerdem über die Lage im Nahen und Mittleren Osten aus. Beide seien gewillt, sich dafür einzusetzen, dass die Spannungen dauerhaft nachließen, hieß es aus dem Élysée-Palast. Macron sprach demnach auch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und seine Sorge um verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung und die Auswirkung auf die Nahrungssicherheit an.

Bereits im vergangenen Sommer war der faktische Herrscher Saudi-Arabiens von Macron in Paris empfangen worden. Der Aufenthalt in Frankreich war Teil seiner ersten EU-Reise seit Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi vor fast fünf Jahren. Khashoggi, der eine Kolumne für die "Washington Post" schrieb, war im Herbst 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando auf brutale Weise getötet worden. US-Geheimdienste sehen den Kronprinzen in der direkten Verantwortung. Dieser hat bestritten, die Tötung angeordnet zu haben. Der Empfang des Kronprinzen in Frankreich brachte Macron Kritik aus der Opposition und von Menschenrechtlern ein./rbo/DP/ngu