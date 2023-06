NuGen Medical verkauft 800 InsuJet-Geräte und Verbrauchsmaterialien im Jemen

Toronto, Ontario - 16. Juni 2023 - Toronto, Ontario / IRW-Press / NuGen Medical Devices Inc. (TSXV: NGMD) (das „Unternehmen“ oder „NuGen“) freut sich mitteilen zu können, dass das Unternehmen 800 Einheiten des kanülenlosen InsuJet-Injektionsgeräts und der entsprechenden Verbrauchsmaterialien des Unternehmens an Rosheta for Medicines and Medical Supplies im Jemen verkauft hat.

Das Unternehmen rechnet mit weiteren Verkäufen an Rosheta for Medicines and Medical Supplies und wird über solche Verkäufe berichten, sobald sie eintreten.

InsuJet ist im Jemen als Medizinprodukt registriert und zur Verwendung zugelassen.

Für jedes verkaufte InsuJet-Gerät beträgt der Lebenszeitwert pro Einheit einschließlich der Verbrauchsmaterialien, die über einen Zeitraum von ca. 3,5 Jahren zu kaufen sind, ca. 900 CAD.

Der Lebenszeitwert dieses Verkaufs wird auf 720.000 CAD geschätzt, bei einer Marge von etwa 72 %.

Über NuGen Medical Devices

NuGen ist ein spezialisiertes Medizinproduktunternehmen, das seine kanülenlosen InsuJet-Injektionssysteme der nächsten Generation vermarktet und verkauft, die darauf ausgelegt sind, das Leben von Millionen Diabetikern zu verbessern. InsuJet ist in 42 Ländern weltweit zum Verkauf zugelassen.

