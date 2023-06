"Drei Konferenzen und eine Ausstellung" der SOZ in Qingdao eröffnet

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Vom 14. bis 16. Juni 2023 findet in Qingdao

das SOZ-Forum für Völkerfreundschaft und das Forum für Partnerstädte statt.



Das Forum nutzt die Vorteile der zwischenmenschlichen Diplomatie in vollem

Umfang und wird online und offline abgehalten, um den "Geist von Shanghai" und

die Zusammenarbeit zwischen den Partnerstädten zu fördern. An der Veranstaltung

nehmen rund 400 Delegierte teil, darunter ausländische Würdenträger, der

stellvertretende Generalsekretär der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit,

Vertreter ausländischer Botschaften in China, von Partnerprovinzen und -staaten,

Partnerstädten und befreundeten Organisationen. Gemäß dem Nachrichtenbüro der

Volksregierung von Qingdao, werden sie den Austausch der Zivilisationen und die

zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedsländern der SOZ fördern

und die gutnachbarlichen und freundschaftlichen Beziehungen weiterführen.