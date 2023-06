TG ImmunoPharma Gibt FDA-Zulassung Für Klinische Studie Des Bispezifischen Antikörpers TGI-6 Bekannt

HEFEI, China, 17. Juni 2023 /PRNewswire/ -- TG ImmunoPharma Co., Ltd. (TGI), ein führendes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger immunonkologischer Therapien spezialisiert hat, freut sich, bekannt zu geben, dass die FDA die Genehmigung der klinische Studie des TGI-6, seinem bahnbrechenden bispezifischen Antikörper, erteilt hat. TGI-6 zielt auf einzigartige tumorassoziierte Antigene (TAA) und gleichzeitig auf die CD3-Moleküle und ermöglicht so eine effiziente Anti-Tumor-Reaktion. Der Antikörper zeigt eine außergewöhnliche Anti-Tumor-Aktivität, ein günstiges Sicherheitsprofil und eine ausgezeichnete Arzneitauglichkeit.

Das TAA von TGI-6 drückt sich in unterschiedlichen soliden Tumoren stark aus, unter anderem bei Darmkrebs, Brustkrebs, Leberzellkarzinom, Magenkrebs, Eierstockkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und weiteren. Dies macht TGI-6 zu einem vielversprechenden Kandidaten für die Behandlung eines breiten Spektrums solider Tumore. Präklinische Studien haben gezeigt, dass TGI-6 in Tiermodellen für Darmkrebs nach einmaliger Verabreichung zu einer vollständigen Rückbildung des Tumors führen kann. TGI-6 ist so konzipiert, dass es eine hohe zytotoxische Aktivität beibehält und gleichzeitig das Risiko eines Zytokinfreisetzungssyndroms (CRS) minimiert.