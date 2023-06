Kantar BrandZ führt Hisense unter den Top 10 der chinesischen Global Brand Builders 2023 auf

QINGDAO, China, 17. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, das führende Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat sich erneut unter den Top 10 der Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders platziert. Dies ist das 7. Jahr in Folge, in dem das Unternehmen in der prestigeträchtigen Liste vertreten ist.

Gestern (15. Juni 2023) haben Google und Kantar Hisense ausgewählt, weil es seine hochwertigen Fähigkeiten im Bereich der Globalisierung unter Beweis gestellt hat.