Wirtschaft Lang warnt vor "aktiver Verbrauchertäuschung" bei Gasheizungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chefin Ricarda Lang appelliert eindringlich an die Bürger, schon jetzt keine fossilen Heizungen mehr einzubauen. "Wer den Leuten einredet, dass Gas- und Ölheizungen sich lohnen, betreibt aktive Verbrauchertäuschung, die Zeit, in der neue Öl- und Gasheizungen eingebaut werden sollten, ist vorbei", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Sie rate den Bürgern, auf "erprobte, bezahlbare, zukunftsfeste Heizungen" zu setzen. Spätestens vom 1. Januar 2024 an mache es wenig Sinn, neue Öl- und Gasheizungen einzubauen, so Lang. Denn die Preise für fossile Energien würden in den nächsten Jahren in die Höhe schießen.