Kreuzfahrtschiff startet nach Klima-Blockade mit Verspätung

ROSTOCK-WARNEMÜNDE (dpa-AFX) - Klimaaktivisten haben am Wochenende in Rostock-Warnemünde die Abfahrt des Kreuzfahrtschiffes "Aida Diva" für etwa zwei Stunden blockiert. Mit Kanus und kleinen Booten hatten die Demonstranten am späten Samstagnachmittag die pünktliche Abfahrt verhindert. Die Polizei räumte die Blockade unter anderem mit Booten.

Die Aktivisten hatten der Polizei zufolge in ihren Booten, an Land und am Kreuzfahrtschiff Plakate mit Aufschriften gegen die Kreuzfahrtouristik angebracht oder ausgerollt. Die "Aida Diva" sei zudem mit Farbe beschmiert worden. Die Gruppe, die sich "Smash Cruiseshit" nennt, kritisierte in einer Mitteilung Klimaschäden, die durch Kreuzfahrten entstünden. Daran änderten auch technische Bemühungen der Unternehmen nichts. Kreuzfahrtunternehmen sollten für ökologische Schäden verantwortlich gemacht werden.