Andy Borg vor Mario Barth - Schönemann vor Kerner

BERLIN (dpa-AFX) - An Samstagabenden im hellen Juni haben viele etwas Anderes zu tun als vor dem Fernseher zu sitzen. Die TV-Reichweiten sind am 17. Juni entsprechend gewesen. Erfolgreichste Sendung in der Primetime ab 20.15 Uhr war der ARD-Krimi "Nord bei Nordwest - Ein Killer und ein halber" mit Hinnerk Schönemann. Den Film sahen im Schnitt 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was schon 20,2 Prozent Marktanteil ausmachte - also jeder fünfte im TV-Publikum war. Platz zwei war das Zweite: Die ZDF-Show "Der Quiz-Champion" mit Johannes B. Kerner erreichte 3,17 Millionen (17,2 Prozent).

Ein Drittes kam auf Rang drei: Das SWR Fernsehen holte mit der Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" 1,12 Millionen vor den Bildschirm (6,0 Prozent), RTL mit "20 Jahre Mario Barth - Die große Jubiläumsshow" 1,02 Millionen (5,5 Prozent).