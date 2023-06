Dritte große NORMA Preissenkung im Juni 2023 - nach Milch und weiteren Molkereiprodukten folgen nun tiefgekühlte Fischartikel! / Zum Wochenstart wieder viele Artikel deutlich reduziert (FOTO)

Nürnberg (ots) - So können sich NORMA Kundinnen und Kunden noch mehr auf dieneue Woche freuen! Denn: NORMA senkt zum Start in die kommende Woche dieVerkaufspreise bei vielen tiefgekühlten Fischartikeln.Nach der deutlichen Preissenkung bei Milch, Joghurt, Quark, Käse, Margarine,Pflanzencreme und -fett in den vergangenen beiden Wochen, können sich dieVerbraucherinnen und Verbraucher ab Montag, den 19.06.2023 in allen deutschenNORMA-Filialen bei vielen tiefgekühlten Fischartikeln über neue, spürbarreduzierte Verkaufspreise an den Tiefkühltruhen freuen.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/5537003OTS: NORMA