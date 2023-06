Suntek stellt seine innovative Lösung „Solar Powered Smart Garden" vor, welche das Leben im Freien revolutionieren wird!

Im Rahmen der Energierevolution nutzt diese Lösung auf raffinierte Weise Solarmodule und Batterie- Powerstationen als zentrale Drehscheibe und verwandelt den Garten in ein Ökosystem mit geschlossenem Kreislauf, welches saubere erneuerbare Energie erzeugt, speichert und elektrische Gartenwerkzeuge und Möbel mit dieser versorgt.

Für den bestmöglichen Anwendungszweck gibt es die Batterie- Powerstationen in mehreren Modellen, um den unterschiedlichen Anforderungen an dem Strombedarf gerecht werden zu können. Als erstes Unternehmen, das Semi-Festkörperbatterien auf den Markt bringt, kann „Suntek" mit seinen Batterie- Powerstationen, Kapazitäten von bis zu 6.400 Wh und eine Ausgangsleistung von 3.800 W erreichen, wodurch mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden können!!!

Eine intelligente Lösung für ein bestmögliches Nutzererlebnis!

Das Produktentwicklungsteam von „Suntek" hat innovative IoT-Technologie und Mensch-Maschinen-Interaktionskonzepte in traditionelle Außenbereiche integriert. Die gesamte Produktlinie ist mit der "SMART LINK APP" und dem „SmartView" Display ausgestattet und ermöglicht es Benutzern, den Status und den Lebenszyklus von Produkten in Echtzeit zu verwalten.

Darüber hinaus präsentiert „Suntek" einen Mähroboter der neusten Generation mit einem intelligenten Navigationssystem, mit dem der Rasen systematisch gemäht werden kann. Dank fortschrittlicher Kartierung und präziser Positionierungstechnologie erinnert sich der Rasenmäher an die letzte Position, bevor er zur Ladestation zurückfährt und mäht dort weiter, sobald der Ladevorgang beendet ist. Die Mäheffizienz ist im Vergleich zu anderen Mähgeräten fünfmal effizienter, was bedeutet, dass ein Rasen von 1.000 Quadratmetern in nur einem Tag gemäht werden kann und der Energieverbrauch dabei um 80 Prozent geringer ist, was wiederum zu einer besseren CO₂-Bilanz führt!

Design und Dynamik in das Gartenleben integrieren

Die Produkte von „Suntek" mit ihrem eleganten Industrie-Design sind eine Hommage an die Formel 1 und sollen die Spannung des Cockpits in die Welt der Gartenpflege bringen. Das Produktsortiment wurde mit dem IF Design Award 2023 ausgezeichnet und ist damit die einzige preisgekrönte Marke in der Kategorie Gartenwerkzeuge!

Nathan Lin, Präsident von Suntek, kommentierte: „Wir machen uns weiterhin durch solarbetriebene Lösungen von Suntek für intelligente Gärten und den Aufbau eines umfassenden und nachhaltigen Ökosystems im Garten stark. Wir glauben fest daran, dass die Menschen so tiefer mit der Natur im Einklang stehen und einen tieferen Sinn für Nachhaltigkeit erlangen können. Durch die nahtlose Integration intelligenter Technologie, erneuerbarer Energie und modernster Designs, ebnet Suntek den Weg für einen intelligenteren, umweltfreundlicheren Outdoor-Lifestyle."

Informationen zu Suntek Technology

Suntek wurde im Jahr 2021 gegründet und widmet sich der Bereitstellung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Ihr Garten-Ökosystem und bietet Nutzern intelligentere, nachhaltigere und komfortablere Lösungen für Ihren Garten. Suntek hat seine Zentrale in Shanghai China und unterhält Niederlassungen in Deutschland, Frankreich und den Vereinigten Staaten, welche auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt umfassende Dienstleistungen und After Sale Service anbieten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.suntek-group.com .

Geschäftskontakt: business@suntek-group.com

