PEKING (dpa-AFX) - Das US-Außenministerium hat das Gespräch zwischen Außenminister Antony Blinken und seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang als offen und konstruktiv gewertet. Blinken sprach bei seinem ersten Besuch in China als US-Chefdiplomat demnach eine Reihe von konfliktbehafteten Themen an, aber auch Bereiche, in denen China und die Vereinigten Staaten zusammenarbeiten könnten, wie das Außenministerium am Sonntag mitteilte.

Blinken habe in dem mehrere Stunden dauernden Gespräch bekräftigt, dass die USA eine Vision einer Welt verfolgten, "die frei und offen ist und die auf internationalen Regeln basierende Ordnung aufrechterhält". Blinken lud Qin zu einem Gegenbesuch nach Washington ein. Für diesen Termin werde ein geeigneter Zeitpunkt gesucht, hieß es. Am Montag gehe Blinkens Besuch weiter. Details dazu wurden zunächst nicht bekannt.