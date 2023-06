RIYADH AIR - NEUE NATIONALE FLUGGESELLSCHAFT AUS SAUDI-ARABIEN KOMMT NACH PARIS, UM DER WELT DIE ZUKUNFT DES FLIEGENS ZU ZEIGEN

Das Flugzeug wird auf der Messe ausgestellt, so dass die Besucher die einzigartige indigoblaue Lackierung des Flugzeugs aus nächster Nähe betrachten können. Die Farbe Lavendel ist ein Symbol für die einladende und gastfreundliche Natur der Menschen im Königreich und soll an die Pflanze erinnern, die in Saudi-Arabien während des Frühlings überall sprießt, während das Heckdesign an die Bewegung von Zelten in der Wüste erinnert.

Riad entwickelt sich rasant zu einem wichtigen Akteur im globalen Geschäft, und das schnelle saudische Wirtschaftswachstum, das sich bis 2030 voraussichtlich unter den Top 15 der Welt befinden wird, übertrifft andere große Volkswirtschaften. Das Königreich Saudi-Arabien verfügt über viele sich entwickelnde Touristenstandorte, wie Al Ula, Diryah und Qiddiyah, und die nationale Fluggesellschaft wird das Königreich zugänglicher machen und Riad als weltweit führend im Bereich der Luftfahrt positionieren.

Die Fluggesellschaft, die mit RX als Airline Designator Code in den globalen Luftverkehr einsteigen wird, ist ein Katalysator für die nationale Verkehrs- und Logistikstrategie und die nationale Tourismusstrategie des Königreichs, indem sie die strategische Lage des Königreichs als Verbindung zwischen Asien, Afrika und Europa nutzt. Den Vorsitz führt der Gouverneur des Public Investment Fund, Seine Exzellenz Yassir Al-Ramayyan, und Tony Douglas dient als CEO.

