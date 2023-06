US-Außenminister Blinken setzt Gespräche in Peking fort

Es wurde spekuliert, ob Blinken am Montag vielleicht sogar von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen werden könnte. Ein solches Treffen wäre protokollarisch aber ungewöhnlich und könnte als besondere Geste gewertet werden. Es gab in Peking aber zunächst keine Bestätigung, dass ein solches Treffen geplant sein könnte./lw/DP/zb

PEKING (dpa-AFX) - Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hat seine Gespräche in Peking fortgesetzt. Am zweiten Tag seines China-Besuches kam Blinken am Montag in Peking mit dem obersten Außenpolitiker Wang Yi zusammen, der in der chinesischen Machthierarchie noch über dem Außenminister Qin Gang steht. Die erste Visite eines US-Außenministers in China seit 2018 erfolgt vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen zwischen den rivalisierenden Mächten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer