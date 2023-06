COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Paus/Erzieherinnen/Integration:

"Die Idee von Familienministerin Paus entpuppt sich als problematisches Vorhaben. Zwar sind mehrsprachige Erzieher gerade in Gegenden mit großem Migrantenanteil oder in Willkommensgruppen von Vorteil, um die Verständigung zu erleichtern. Dennoch darf man nicht vergessen, dass gerade für Migrantenkinder, die zu Hause möglicherweise nur die Muttersprache ihrer Eltern sprechen, in der Kita die Wurzeln dafür gelegt werden, die deutsche Sprache und Kulturtechniken zu erlernen. Diese wiederum stellen die Voraussetzung für Integration, das Erlernen des Schulstoffs und den Start ins Berufsleben dar. Und dieses Defizit sollen Menschen füllen, die gerade mal einen Sprachkurs für Geflüchtete absolviert haben? Gewiss gibt es einige darunter, die mit Talent und Fleiß dieser Herausforderung gewachsen sind. Aber als Lösung der Fachkräftekrise im Erzieherbereich taugt die Idee von Lisa Paus nicht."/yyzz/DP/he