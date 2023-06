Vor dem Xetra-Start schätzte der Broker den Dax mit minus 0,58 Prozent auf 16.263 Punkte. Am Freitag stand er auf der Rekordmarke von 16.427.

Die Entscheidungen der Zentralbanker über die Leitzinsen in den USA und in der Eurozone in der letzten Börsenwoche hätten den Dax gestützt, so Jorunalisten von dpa-AFX.

Es könnte heute ein wenig ruhiger zugehen, weil in den USA die Börsen wegen Feiertag geschlossen haben.

Heute ändern sich planmäßig einige Positionen in der Dax-Familie: Im Dax gibt es keine Veränderungen, aber im MDax und SDax: In den MDax rücken Evotec, Krones, die Software AG und die Online-Apotheke Redcare (früher Shop Apotheke) auf.

wallstreet:online Zentralredaktion mit Material von dpa-AFX