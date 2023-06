FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich zu Beginn der neuen Woche zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0935 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag noch etwas höher auf 1,0966 Dollar festgesetzt.

Der Wochenstart fällt aus Datensicht ruhig aus. Es stehen kaum nennenswerte Konjunkturzahlen auf dem Programm. In den USA werden lediglich Daten vom Immobilienmarkt erwartet. Ansonsten dürften sich die Impulse aus den Vereinigten Staaten in engen Grenzen halten, weil dort ein landesweiter Feiertag begangen wird. In Europa wollen sich einige Notenbanker aus den Reihen der EZB zu Wort melden./bgf/men

