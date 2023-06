GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von ASML bei einem Kursziel von 785 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Dies schrieb Analyst Alexander Duval am Montag nach einem Unternehmensbesuch im niederländischen Veldhoven. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) werde langfristig zum starken Treiber, zunächst müsse sich aber die Auslastung auf ein höheres Niveau erholen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 05:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 659,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 785

Kursziel alt: 785

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m