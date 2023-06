Wochenstart im DAX mit Konsolidierung

Das Video vom Sonntag umreisst schon einige dieser Chartbilder:

Spannende Woche mit Verfallstag beendet

Die Zeichen der Notenbanken FED und EZB hatte der DAX in der Vorwoche seinen Trend halten können. Jede kleine Korrektur wurde direkt abgefangen, ebenso zu den US-Verbraucherpreisen. Damit stand technisch einem neuen Allzeithoch nichts im Weg und dies wurde zunächst am Mittwoch etwas schüchtern und dann am Freitag deutlicher vollzogen:

Über die "Anziehungskraft" eines Allzeithochs berichteten wir in der Morgenanalyse vom 16.06.2023 mit diesem Bild:

Eine kleinere Korrektur stellte sich am Freitagmorgen ein, die ich dann im Livetrading mit einer Stopp-Buy-Order begleitete und damit deren Abschluss auf der Long-Seite handelte. Mit dem Rücklauf über 16.300 war das Szenario "neue Hochs im Trend" wahrscheinlich und skizzierte sich dann wie folgt:

Der Verfallstag selbst hatte wenig Einfluss oder zumindest wenig Volatilität auf die Kurse gezeigt. Gerade mit weiter anziehenden Kursen am Nachmittag seitens der Wall Street sahen wir noch einmal einen Schub. Letztlich konnte dadurch nicht nur das bisherige Allzeithoch um rund 100 Punkte erweitert werden, sondern auch per Schlusskurs das alte Hoch verzeichnet. Gerade End-of-Day-Trader haben damit ein neues Kaufsignal vorliegen.

Im Datenblatt der Börse Frankfurt ist der starke Verlauf noch einmal gut zu sehen:

Damit waren nicht nur der DAX, sondern auch andere europäische Indizes am letzten Tag der Woche stark. An der Wall Street konnte dieser Trend für den Freitag nicht gehalten werden. So skizzierten sich insgesamt der Wochenausklang:

Was zeigte sich der US-Markt speziell?

Weiterhin Rekordstimmung an der Wall Street

Der Dow Jones zeigte sich am Freitag zunächst von der starken Seite und markierte recht genau das Jahreshoch, was er zum Jahresstart zuletzt gesehen hatte. Eine anschliessende Konsolidierung ist dort recht gesund:

Beim Nasdaq gab es ein ähnliches Bild, nach dem Aufschwung am Donnerstag. Am Trend änderte sich somit nichts (Rückblick):

Damit war der Nasdaq auch der stärkste Index im Wochenvergleich und rangierte wieder vor dem DAX:

Was steht heute auf der Agenda?

Wochenstart DAX und Termine am 19.06.2023

Die Woche startet mit einem US-Feiertag. Da sich die Wall Street mit einer kleinen Konsolidierung ins Wochenende verabschiedete, notiert auch der Endloskontrakt im DAX etwas leichter zum Montagmorgen und skizziert sich wie folgt:

Beim Trendverhalten achte ich daher auf die letzten vakanten Tiefs, welche zur EZB und zu den CPI-Daten aus den USA erzeigt wurden.

Übergeordnet könnte nämlich mit einer Unterschreitung auch wieder das Chartbild im mittelfristigen Bereich kippen:

Was steht an Terminen noch an?

Ohne US-Handel gibt es mehrheitlich europäische Termine. Vor allem der Bundesbank-Monatsbericht in der Mittagszeit dürfte spannend sein.

Ich habe heute einmal global alle Eckpunkte zusammengefasst:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche ab dem Dienstag auf der Agenda:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

