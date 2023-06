Bitcoin-Wale ziehen Geld von Binance ab – Droht ein neuer FTX-Moment?

In den USA hat sich mit den SEC-Klagen gegen Binance und Coinbase ein regelrechtes Krypto-Börsenbeben entwickelt. So wirft die Aufsicht Binance vor, eine nicht lizenzierte Börse in den USA zu betreiben und illegale Finanzgeschäfte und -dienstleistungen anzubieten. Eine entsprechende Klage wurde kürzlich eingereicht.

Der Bitcoin scheint von den jüngsten Turbulenzen am Kryptomarkt aber kaum betroffen zu sein. Aktuell notiert die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt mehr als sieben Prozent im Plus. Laut CoinMarketCap.com kostet ein Bitcoin derzeit 28.803 US-Dollar (Stand: 21.06.2023, 08:45 Uhr).



Kryptoanalyst Timo Emden von Emden Resaerch sieht die Hoffnung der Investoren auf die Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs in den USA als Grund für den jüngsten Rückenwind für den Bitcoin. Erst kürzlich war bekannt geworden, dass der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock gemeinsam mit der Kryptobörse Coinbase einen Bitcoin-ETF in den USA auflegen will. Ein entsprechender Antrag sei bei der US-Börsenaufsicht SEC eingegangen.

