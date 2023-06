Berenberg belässt Sartorius auf 'Hold' - Ziel 448 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius auf "Hold" mit einem Kursziel von 448 Euro belassen. Die von uns bereits befürchtete Senkung der Jahresziele fällt nun auch noch massiver aus als gedacht, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis am Montag in Reaktion auf die Meldung vom Freitagabend. Im Gespräch mit dem Management des Laborausrüsters habe sich herauskristallisiert, dass es im zweiten Quartal keine Besserung gebe, und das zweite Halbjahr wohl dem ersten entspreche. Der mittelfristigen Zuversicht werde der Markt erst trauen, wenn sich das Auftragswachstum auch in den Zahlen zeige, so Manesiotis./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 05:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Sartorius Aktie wird aktuell mit einem Minus von -12,06 % und einem Kurs von 311,3EUR gehandelt.



Rating: Hold

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 448 Euro