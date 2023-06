Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Am Donnerstag, den 15. Juni 2023, fand im Haus derBundespressekonferenz der alljährliche Frühjahrsempfang von VITAKO,Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister, statt. ImMittelpunkt des Abends standen die Vorstellung der Verbandsposition zurDeutschen Verwaltungscloud-Strategie sowie eine im Anschluss daran anknüpfendePaneldiskussion. Lars Hoppmann (stellvertretender Vorstandsvorsitzender vonVITAKO und Geschäftsleiter vom Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe)stellte beim politischen Empfang das https://vitako.de/wp-content/uploads/2023/06/2023-06-15-VITAKO-Positionspapier-zur-Deutschen-Verwaltungscloud.pdf"Cloud-Lösung für die deutsche Verwaltung" von VITAKO vor:Aus Sicht von VITAKO sind für uns vier Prämissen zwingend einzuhalten: 1. Giltes, eine Multi-Cloud-Strategie umsetzen: Nur eine Multi-Cloud-Strategieermöglicht Verwaltungen und Behörden eine echte Wahl. 2. Open Source nutzen -der Quellcode wird dabei von den Urheberinnen und Urhebern öffentlich aufPlattformen zur Verfügung gestellt. 3. Ein Datenabfluss aus der EU innichteuropäische Drittstaaten muss ausgeschlossen sein. 4. Rechtskonformitätmuss sichergestellt werden. Bestehende Abhängigkeiten von internationalenHyperscalern müssen streng reglementiert und an europäische Sicherheitsstandardsangepasst werden. Lars Hoppmann, VITAKODas Positionspapier "Cloud-Lösung für die deutsche Verwaltung" von VITAKOenthält die folgenden Forderungen: Die Verantwortlichkeit zur Beauftragung vongemeinschaftlichen Open-Source-Lösungen muss an das Zentrum für DigitaleSouveränität übertragen werden. Außerdem braucht es eine gemeinsameEntwicklungsplattform zur Steigerung der Attraktivität der Verwaltungscloud fürSoftware-Entwickler. Aus Sicht von VITAKO gilt es die Weichen zu stellen,technische und wirtschaftliche Abhängigkeiten so weit wie möglich zu reduzieren.Ein wichtiger Beitrag hierzu ist die Umsetzung einer souveränen deutschenVerwaltungscloud als zukunftsfähige Betriebsinfrastruktur einhergehend mit derStärkung der deutschen und europäischen Digitalwirtschaft und dem verstärktenEinsatz von Open-Source-Software.Am Panel nahmen teil: Dr. Markus Richter (Bundes-CIO, Staatssekretär imBundesministerium des Innern und für Heimat), Gudrun Aschenbrenner (Mitglied desVorstandes AKDB / AKDB ist Vorstandmitglied bei VITAKO), Dr. Reinhard Brandl(MdB, CDU/CSU, Ausschuss für Digitales), Maximilian Funke-Kaiser (MdB, FDP,Digitalpolitischer Sprecher, Ausschuss für Digitales)Das Panel war sich einig über die wachsende Bedeutung der Cloud gerade auch für