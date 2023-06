Goldaktien uneinheitlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Beispiel für tägliche Fakenews in Tageszeitungen:„Afrikanische Länder sind stark betroffen von den infolge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine extrem gestiegenen Getreidepreisen“.Der Weltmarktpreis für Weizen sinkt vom 24.02.22 bis zum 19.06.23 um 25,8 % von 925 auf 686 $/Bushel.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Goldpreis seitwärts (aktueller Preis 57.445 Euro/kg, Vortag 57.526 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber kann zulegen (aktueller Preis 24,12 $/oz, Vortag 23,89 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 978 $/oz, Vortag 989 $/oz). Palladium verbessert sich (aktueller Preis 1.388 $/oz, Vortag 1.379 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 75,77 $/barrel, Vortag 75,56 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 1,7 % auf 434,35 $. Der MSCI-Silberminenindex verbessert sich um 0,6 % auf 387,43 $. Bei den Standardwerten steigt Newmont 2,7 %. Bei den kleineren Werten können Gold Resource 9,6 %, Northern Dynasty 5,3 % und K92 um 5,2 % zulegen. Belo Sun gibt 7,1 % nach. Bei den Silberwerten kann Impact 4,0 % zulegen. Santacruz brechen 21,3 %, Minaurum 11,1 %, Mandalay und Bear Creek 9,9 %, Excellon 9,1 %, Sierra 8,8 %, Guanajuato 8,2 %, Abra 7,4 %, Americas Silver 7,1 %, MAG 6,4 % und New Pacific 6,0 % bei jeweils weit überdurchschnittlich hohen Umsätzen ein.