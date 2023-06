Blue Cap: Exit mit zweistelligem Millionenerlös

Blue Cap hat nach Darstellung von SMC-Research eine Beteiligung für einen Erlös im niedrigen zweistelligen Millionenbereich verkauft und damit den Wertansatz beim Net Asset Value um 17 Prozent übertroffen. Da der Beitrag, den SMC-Analyst Holger Steffen der Beteiligung bei der Ermittlung des Potenzialwerts zugebilligt hatte, in etwa erreicht wurde, ergibt sich keine Änderung am Urteil und Kursziel des Researchhauses.

In einem schwierigen Umfeld sei Blue Cap laut SMC-Research ein erfolgreicher Exit gelungen. Der Verkauf der Beteiligung Uniplast bringe einen Gesamterlös im niedrigen zweistelligen Millionenbereich ein, womit der Wertbeitrag der Beteiligung zum Konzern-NAV von Ende 2022 um 17 Prozent habe übertroffen werden können.