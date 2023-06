JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf vor Quartalszahlen von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umsatzdynamik beim Konsumgüterhersteller sollte sich fortgesetzt haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Daher geht sie davon aus, dass es bei der Zahlenvorlage am 3. August eine Anhebung des konservativen Ausblicks auf das laufende Geschäftsjahr geben wird. Pannuti hob ihre Schätzungen für das bereinigte Ergebnis (EPS) und insbesondere das vergleichbare Umsatzwachstum an./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2023 / 20:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 122,0EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 112

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m