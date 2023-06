Stuttgart (ots) - Robert Kirs ist der Gründer und Geschäftsführer der Social

Media Schwaben GmbH und Experte auf dem Gebiet des B2B-Marketings. Gemeinsam mit

seinem Team berät er mittelständische Firmen bei der Umsetzung einer

erfolgreichen Online-Marketing-Strategie, um deutlich mehr Neukunden zu

gewinnen. Warum die traditionellen Wege der Neukundenakquise dabei immer weniger

effektiv sind und welche Vorteile moderne Online-Werbung gerade für

mittelständische Unternehmen hat, erfahren Sie im Folgenden.



Die Rezession der deutschen Wirtschaft beginnt sich zu verfestigen. Gerade viele

mittelständische Unternehmen aus dem industriellen Sektor wollen den

Auftragsrückgang durch neue Kunden ausgleichen, allerdings fehlt ihnen hierzu

meist die Erfahrung. Lange Zeit mussten viele Mittelständler aus dem

industriellen Sektor keine Neukundenakquise betreiben, da sie durch ihre

spezielle Nischenpositionierung fast automatisch Weiterempfehlungen und

Folgeaufträge erhalten haben. "In den meisten dieser Unternehmen existiert ein

Vertriebsdienst, der hauptsächlich darauf ausgerichtet und geschult ist,

Anfragen von Bestandskunden und Weiterempfehlungen abzuarbeiten - nicht aber,

proaktiv neue Interessenten anzusprechen", sagt Robert Kirs von der Social Media

Schwaben GmbH.





"Das Marketing und der Vertrieb in diesen Unternehmen sind eher auf die passiveSeite kalibriert. Viele Unternehmen fordern von ihrem Vertrieb nun verstärktaktive Neukundengewinnung, stellen aber schnell fest, dass dies 70 bis 80Prozent mehr zeitlichen und personellen Aufwand erfordert", erklärt der Experte."Viele haben jedoch nicht die Ressourcen, um massiv in den Vertrieb zuinvestieren. Hier bieten Online-Marketing-Maßnahmen eine lukrative Lösung."Robert Kirs unterstützt mit seiner Unternehmensberatung B2B-Unternehmen aus demMittelstand aktiv bei der Neukundengewinnung. Dabei weiß er genau, worauf es imindustriellen Sektor ankommt: Nach seinem Bachelor of Engineering hat er selbstjahrelang als Ingenieur mit allen großen Namen der Automobilbranche gearbeitet.Seine Erfahrungen gibt er heute an seine Kunden weiter. Welche Vorteile moderneOnline-Kundenakquise gegenüber traditionellen Ansätzen hat, hat Robert Kirs imFolgenden zusammengefasst.Warum herkömmliche Methoden in der Neukundengewinnung nicht mehr effizient sindViele mittelständische Unternehmen haben zwar durchaus einige Erfahrung in derNeukundenakquise, müssen jedoch feststellen, dass ihre Methoden heute kaum mehrKundenkontakte generieren. Dies betrifft im industriellen Bereich vor allem dietraditionell verbreiteten Messen. Die Präsenz erfordert in der Regel hohefinanzielle Mittel und bindet zusätzlich Mitarbeiter - diesen