Chinese President Xi Jinping hat sich in seiner bisherigen politischen Laufbahn dafür eingesetzt, das Leben der Menschen zu verbessern.

Mit der Entschlossenheit, Gutes für die Menschen zu tun, begann die politische Karriere von Xi in der Provinz Hebei in Nordchina im Jahr 1982, als er seinen Posten als stellvertretender Sekretär der Communist Party of China (CPC) Committee of Zhengding County übernahm.

Während seiner Zeit in Zhengding fuhr Xi mit dem Fahrrad in jede Region des Landkreises und konzentrierte sich auf Fragen, die eng mit dem Lebensunterhalt der Menschen zusammenhingen, wie etwa die unangemessen hohe Menge an Getreide, die die örtlichen Bauern nach den damaligen Vorschriften an die Regierung verkaufen mussten.

Xi schrieb daraufhin einen Brief an die Zentralregierung zu diesem Thema, und die Menge an Getreide, die von der Regierung gekauft werden sollte, wurde nach einer gründlichen Untersuchung angepasst.

Von seinen Bemühungen um die Landbevölkerung in den ersten Jahren bis hin zum Vorschlag des "Chinese Dream" in seiner Amtszeit als Präsident war es immer Xis stärkste Überzeugung, den Menschen greifbare Vorteile zu bringen.

Eineinhalb Monat später inspizierte Xi ein Dorf 300 km von Peking entfernt, um mehr über die Lebensbedingungen armer Familien während des rauen Winters zu erfahren.

Seit dem 18. Nationalkongress der KPCh im Jahr 2012 hat Xi mehr als 100 Inspektionsreisen unternommen, um sich ein Bild von der Lage an der Basis zu machen, und viele Schwierigkeiten der Menschen in die Arbeitsagenda und Reformpläne der Zentralregierung aufgenommen.

Xi hat in den letzten 11 Jahren 56 Mal an den Podiumsdiskussionen des Nationalen Volkskongresses und des Nationalen Ausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes teilgenommen, um von rund 400 Vertretern die Meinung des Volkes zu erfahren.

Bei einem Treffen mit dem damaligen Präsidenten der italienischen Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, im Jahr 2019 wurde Xi nach seinen Gefühlen bei seiner Wahl zum chinesischen Präsidenten gefragt.

Xi sagte, es sei eine große Verantwortung und harte Arbeit, ein so großes Land zu regieren, und er würde sein eigenes Wohlergehen zum Wohle des chinesischen Volkes beiseite legen.

Xi begann als Dorfbeamter und jetzt als Präsident von China, hat den Menschen immer die oberste Priorität in seinem Herzen eingeräumt und seine tiefe Liebe zum chinesischen Volk mit engagierter Arbeit gezeigt.

