Merz will keine Debatte über CDU-Kanzlerkandidaten führen

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz will derzeit keine Spitzenkandidaten-Debatte in der Union führen - trotz der Spekulationen über eine mögliche Kanzlerkandidatur von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. "Wir haben eine Entscheidung im Spätsommer 2024 zu treffen, und bis dahin befassen wir uns nicht mit Personalspekulationen, sondern mit Themen", sagte Merz am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Diese Themen würden von einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung in ganz Deutschland bestimmt.

Die Unzufriedenheit in den Bundesländern, "auch leider in Nordrhein-Westfalen", mit der Landesregierung sei fast genauso groß wie mit der Bundesregierung, sagte Merz. Die AfD in Nordrhein-Westfalen liege in Umfragen fast so stark wie im Bund, sagte er weiter. Wüst regiert in NRW mit Schwarz-Grün.