Warren Buffett sagte einst: "Seid ängstlich, wenn alle gierig sind, und seid gierig, wenn alle ängstlich sind". Derzeit sind alle gierig - sichtbar an vielen Parametern - weil das Narrativ "Künstliche Intelligenz" jede Überbewertung rechtfertigt. Die Warnung von Warren Buffett zeigt ein Muster in der Börsengeschichte: die Gier ist dann groß, wenn die Aktienmärkte bereits sehr teuer sind - und wenn die Aktienmärkte eigentlich billig sind, dann sind alle ängstlich. Obwohl dieses Muster bekannt ist, wiederholt es sich immer wieder und wieder. Die heftige Korrektur kommt dann, wenn allen plötzlich klar wird, dass sich die Preise zu weit von der Realität entfernt haben! Heute US-Feiertag, daher wahrscheinlich ein sehr ruhiger Handel. Auch in den USA in dieser Woche wenige wichtige Daten - im Fokus dürften die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell stehen (Mittwoch und Donnerstag)..

Hinweise aus Video:

