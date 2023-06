Nach den am 21.4.23 veröffentlichten Zahlen für das erste Quartal legte die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) nach einer kurzen Schrecksekunde um 5,24 Prozent auf 121,66 Euro zu. In den folgenden Wochen stieg der Aktienkurs langsam aber sicher weiter und verzeichnete am 16.6.23 bei 127,20 Euro den höchsten Stand seit 1,5 Jahren. Danach korrigiert die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 124,70 Euro.

Wegen der fundierten Geschäftsziele des Softwarekonzerns bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 135 Euro ihre Kaufempfehlungen für die SAP-Aktie. Kann die Aktie das alte Hoch bei 127,20 Euro überwinden und danach auf 130 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.