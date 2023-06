Der Kupferpreis stabilisiert sich derzeit um die Marke von 8.300 US-Dollar je Tonne. Allerdings liegt die Notiz etwa zehn Prozent unter dem Niveau im Januar. Damals fachte die Hoffnung auf einen Boom in China die Fantasien von Händlern und Produzenten an. Schließlich hatte das Reich der Mitte erst wenige Wochen zuvor und völlig überraschend praktisch sämtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie aufgehoben. Doch der erwartete Boom ließ auf sich warten und so enttäuscht die chinesische Wirtschaft bisher nicht nur am Kupfermarkt.

Allerdings zeigen sich die chinesischen Importeure mal wieder von ihrer cleveren Seite. Wie in den vergangenen Jahren ziehen die Kupferimporte auf diesem eher niedrigen Preisniveau an. Dabei stiegen im Mai laut chinesischen Handelsdaten die Importe von raffiniertem Kupfer wie auch Kupfererz deutlich gegenüber dem April. Da die chinesischen Industriedaten schwach ausfielen, deutet vieles darauf hin, dass in China wieder die Läger aufgefüllt werden. Allerdings besteht hier noch viel Luft nach oben, denn die Importe lagen noch etwa 5 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Volle Lage dürften auch mit Blick auf die mittel- und langfristigen Aussichten nötig sein. Schon jetzt ist klar, dass der Kupfermarkt mindestens bis zum Ende dieses Jahrzehnts ein Angebotsdefizit aufweisen wird. Passend dazu veröffentlichte BHP, der größte Bergbaukonzern der Welt, seine Schätzungen in diesen Wochen. So schätzt das britisch-australische Unternehmen, dass bis 2030 Investitionen in Höhe von rund 250 Mrd. US-Dollar nötig sein werden, um die Nachfrage nach Kupfer zu stillen. Diese wiederum speist sich vor allem aus dem Wachstum der Erneuerbaren Energien und der Batterie- sowie Elektroautoindustrie. Was gerne vernachlässig wird, aber BHP jedes Jahr aufs Neue betont: Die Weltbevölkerung wächst, der Lebensstandard vielerorts steigt und das sorgt für eine stetig hohe Nachfrage und ein Marktwachstum.