TAIPEI, 19. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Der von SINBON Electronics organisierte Supplier Day „Together, Stronger" am 24. Mai 2023 in der malerischen Stadt Jiangyin, China, war ein durchschlagender Erfolg. Diese Veranstaltung war ein bedeutender Meilenstein, da sie die Lieferpartner nach einer neunjährigen Unterbrechung seit 2014 wieder zusammenbrachte. Vorrangiges Ziel der Konferenz war es, unter den Lieferanten ein gemeinsames Bekenntnis zur Nachhaltigkeit zu fördern und gleichzeitig Einblicke in die globalen Zukunftsaussichten und Branchentrends von SINBON zu geben. Gemeinsam wollten sie eine positivere und nachhaltigere Zukunft gestalten.

Die Konferenz diente als Plattform für die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch, an der über hundert Zulieferer teilnahmen. Der Lieferantentag bot SINBON die Gelegenheit, sein Bemühen um nachhaltiges Arbeiten zu unterstreichen. In diesem Zusammenhang hat sich SINBON das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 40 % zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen und der Zusammenarbeit sowohl der Zulieferer als auch von SINBON.