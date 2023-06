Allianz Trade Studie Gefühlte und tatsächliche Inflation klaffen auseinander - in Deutschland ist die Diskrepanz besonders stark

Hamburg (ots) -



- Es liegt im Auge des Betrachters: Gefühlte Inflation ist dreimal höher als die

tatsächliche Teuerungsrate

- Deutschland mit Inflationsrate 6,1% (gefühlt: 18 %) nicht nur geografisch in

der Mitte und Österreich mit 8,8% auf dem Gipfel im deutschsprachigen Raum

- Schweiz als Insel der Geldstabilität mit einer Inflationsrate von 2,2 % im Mai

2023



Die Schweizer leben weiterhin auf einer Insel der Geldstabilität. Sie

verzeichneten im Mai 2023 eine Inflationsrate von lediglich 2,2%. Im Gegensatz

dazu sind die Inflationsraten in Deutschland und Österreich mit 6,1% und 8,8%

fast drei beziehungsweise vier Mal so hoch. Woher kommt diese große Divergenz in

der Preissteigerung der alpinen Anrainerstaaten? Und warum liegen die gefühlte

und die tatsächliche Inflation derzeit so weit auseinander wie zuletzt bei der

Euro-Einführung vor mehr als 20 Jahren? Die aktuelle Analyse des weltweit

führenden Kreditversicherers Allianz Trade hat die Treiber der unterschiedlichen

Entwicklung untersucht.