Erzeugerpreise für Dienstleistungen im 1. Quartal 2023 um 0,8 % gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken

WIESBADEN (ots) - Massiv fallende Preise in der Seefracht lassen die

Erzeugerpreise insgesamt sinken, gleichzeitig Kostensteigerungen vor allem für

Energie und Personal in vielen Dienstleistungsbereichen



Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 1. Quartal 2023





Seite 2 ► Seite 1 von 2

-0,8 % zum Vorjahresquartal-0,6 % zum VorquartalDie Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland lagen im 1. Quartal 2023um 0,8 % niedriger als im 1. Quartal 2022. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) mitteilt, sanken die Preise auch gegenüber dem 4. Quartal 2022 um 0,6%. Die Rückgänge sind ausschließlich auf den Abschnitt Verkehr und Lagereizurückzuführen. Hier sind die Preise in der See- und Luftfracht infolge massivsinkender Frachtraten deutlich gefallen. In anderen Dienstleistungsbereichen gabes hingegen zu Jahresbeginn 2023 deutliche Preissteigerungen, hauptsächlichwegen gestiegener Kosten für Energie und Personal.Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei mit Preisrückgang um 7,9 % gegenüberdem VorjahresquartalMit -7,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnete der WirtschaftsabschnittVerkehr und Lagerei im 1. Quartal 2023 als einziger Abschnitt imDienstleistungssektor einen Preisrückgang. Mit -47,3 % gegenüber demVorjahresquartal hatte der Bereich See- und Küstenschifffahrt entscheidendenAnteil daran. Hatten die Preise während der Pandemie aufgrund vonKapazitätsengpässen ein Rekordniveau erreicht, führte die Abkühlung derwirtschaftlichen Entwicklung nun zu einem massiven Rückgang der Frachtraten.Allein gegenüber dem 4. Quartal 2022 fielen die Preise um 21,2 %, auch weil diePreise für Bunkeröl gegenüber dem Vorquartal deutlich zurückgingen.Analog gab es auch in der Luftfahrt einen Preisrückgang, der mit -0,2 %gegenüber dem Vorjahresquartal allerdings geringer ausfiel, wobei die Rückgängespeziell in der Luftfracht insbesondere aufgrund sinkender Frachtraten teilweisewesentlich stärker waren.Demgegenüber stiegen die Erzeugerpreise anderer Verkehrsträger stark an: In derGüterbeförderung im Eisenbahnverkehr um 20,1 % sowie im Straßenverkehr um 12,2 %gegenüber dem Vorjahresquartal. Darin spiegelten sich die anhaltend hohenEnergiepreise wider. Im Straßenverkehr kamen gestiegene Personalkosten infolgedes Fahrermangels hinzu.Im Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation stiegen die Preise um 1,9% gegenüber dem VorjahresquartalMit +1,9 % im Vergleich zum 1. Quartal 2022 war der Preisanstieg imWirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation moderat. Maßgeblichverantwortlich dafür waren (personal-) kostenbedingte Preissteigerungen zu