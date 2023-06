GreenFields Pure EP ist der erste zertifizierte trockene (unbewässerte) Hockeyrasen

Nijverdal, Niederlande (ots/PRNewswire) - Ein künstlicher Feldhockeyrasen, der

nie bewässert werden muss. Mit Pure EP von GreenFields, einer

Tochtergesellschaft von TenCate, dem weltweiten Anbieter und Innovator von

Kunstrasen für Sportplätze, macht die Feldhockeywelt einen revolutionären

Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit und der fortschreitenden Globalisierung des

Feldhockeysports.



Feldhockeyspieler sagen, dass der neue trockene (unbewässerte) Hockeyrasen mit

der Qualität von Kunstrasen auf Wasserbasis mithalten kann und gleichzeitig

Millionen von Litern (Trink-)Wasser pro Jahr spart. Diese Innovation, an der

seit vier Jahren gearbeitet wird, ermöglicht es, auch in Ländern mit

Wasserknappheit Feldhockey auf höchstem Niveau zu spielen.





Der Feldhockeyverein MHC Weesp ist stolzer Besitzer des weltweit erstentrockenen (unbewässerten) Hockeyrasens. Das Feld wurde von der InternationalHockey Federation (FIH) zertifiziert. Nach den Olympischen Spielen 2024 in Pariswill die FIH auf internationaler Ebene ausschließlich wasser- und füllungsfreieKunstrasenplätze verwenden.Vincent Homrighausen, Managing Director GreenFields und Downstream EMEA beiTenCate: "2018 kündigte die FIH ihr nachhaltiges Ziel an, nach den OlympischenSpielen in Paris den Übergang zu wasserfreien Hockeyfeldern zu beginnen. Einwasserbasierter Kunstrasenplatz in den Niederlanden benötigt 3,5 bis 5 MillionenLiter Wasser pro Jahr. Angesichts der zunehmenden Wasserknappheit und dermangelnden Chancengleichheit bei dieser Sportart war es höchste Zeit für eineÄnderung."Bei GreenFields legen wir Wert auf Nachhaltigkeit. Diese Philosophie passtperfekt zum Ziel der FIH, Feldhockey zu einem nachhaltigen Sport zu machen.Darüber hinaus wird Pure EP gleiche Wettbewerbsbedingungen in derinternationalen Welt des Feldhockeys schaffen. Aufgrund der Wasserknappheit sindKunstrasenplätze auf Wasserbasis in Ländern wie Indien und Pakistan ein seltenerAnblick. Diesen Ländern fehlt die Infrastruktur von wasserbasierten Kunstrasen,die wir hier in den Niederlanden haben".Floris Jan Bovelander stimmt dem zu. Er spielte 241 Mal für die niederländischeFeldhockey-Nationalmannschaft und möchte mit der Bovelander-Stiftungbenachteiligten Kindern in Ländern wie Indien die Möglichkeit geben, Sport zutreiben. In Indien hat er mit eigenen Augen gesehen, wie die Bewässerung eineskünstlichen Rasens auf Wasserbasis "den gesamten Wasservorrat eines Dorfesaufbrauchen kann".Bovelander, ehemaliger Strafeckenexperte von Bloemendaal und derniederländischen Nationalmannschaft: "Für einige Länder ist eine konstanteWasserversorgung nicht selbstverständlich. Dieser neue Rasen wird die