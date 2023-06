Softeq stärkt globales Wachstum mit Neuzugängen im Management (FOTO)

Houston/München (ots) - Das Unternehmen vervollständigt sein Führungsteam mit

der Ernennung eines neuen Chief Operating Officer, Chief Delivery Officer und

Chief People Officer



Die Softeq Development Corporation (Softeq), ein in Houston ansässiges, weltweit

tätiges Hardware- und Softwareentwicklungsunternehmen, das für

Fortune-500-Unternehmen tätig ist, gab heute mehrere strategische Neuzugänge in

seinem Führungsteam bekannt: Craig Ceccanti, Chief Operating Officer, Albert

Esser, Chief Development Officer, und Edwin Lemus, Chief People Officer, traten

am 1. Juni in das Unternehmen ein. Nach einem Rekordjahr 2022 mit einem

finanziellen Wachstum von 70 % und der Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf 22

Länder verstärkt Softeq seine Führung und festigt seine globale Präsenz als

agiler, beratender Partner für Kunden und Start-ups gleichermaßen.