Angst vor ChatGPT und Robotik am Arbeitsplatz? - 1.000 Menschen in Deutschland befragt (FOTO)

München (ots) - +++45 Prozent fordern strikte menschliche Kontrolle für KI+++11

Prozent sehr besorgt, weil Robotik spezielle Kenntnis benötigt+++



67 Prozent der Beschäftigten in Deutschland halten den Einsatz von

künstlicher-Intelligenz-Software wie ChatGPT künftig für eine nützliche Hilfe,

um Entscheidungen am Arbeitsplatz zu treffen. Eine große Mehrheit von 85 Prozent

fordern jedoch, dass digitale Technologie und KI jederzeit als Maschinen

erkennbar sind. Das sind Ergebnisse aus dem automatica Trendindex 2023 der Messe

München. Dafür wurden 1.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland

von einem Marktforschungsinstitut befragt.





Wenn Maschinen mit digitaler Technologie am Arbeitsplatz eingesetzt werden mussdie Kontrolle immer in der Hand der Menschen bleiben, davon sind 45 Prozent derBefragten in Deutschland fest überzeugt. Dieses Ergebnis ist im internationalenVergleich bemerkenswert: In Japan plädiert beispielsweise weniger als die Hälfte(18 Prozent) für so einen strikten Kurs. In China (35 Prozent) und den USA (38Prozent) fallen die Forderungen nach menschlicher Kontrolle ebenfalls deutlichschwächer aus als bei den Beschäftigten in Deutschland.Dieser Ansatz steht im Einklang mit der 'Good Work Charter' der europäischenRoboterindustrie, die den Menschen bei der Automation mit Robotik immer in denMittelpunkt stellt."Robotik und KI-Software wie ChatGPT prägen die Arbeitsplätze der Zukunft. Wennwir diese Technologien richtig einsetzen, können wir die Arbeitsbedingungenenorm verbessern", sagt Patrick Schwarzkopf, Beiratsmitglied der automatica beider Messe München.FachkräftemangelKnapp jeder zweite Befragte in Deutschland sieht den Einsatz von Robotern alseinen wichtigen bis sehr wichtigen Weg, den Mangel an Fachkräften in derIndustrie zu beheben. 68 Prozent befürworten, dass Roboter Arbeitnehmer sounterstützen, dass ältere Menschen länger in Beschäftigung bleiben können.84 Prozent sind der Meinung, dass Fachkräfte am Arbeitsplatz entlastet werden,indem die Maschinen gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeiten übernehmen.72 Prozent der Arbeitnehmer sehen zudem den Vorteil, mit dem Einsatz von Robotikeine Abwanderung von Industrieproduktion ins Ausland zu verhindern.GreenTechMehr GreenTech-Produkte herzustellen ist darüber hinaus aus Sicht von 72 Prozentder Beschäftigten eine große Chance für den Industrie-Standort Deutschland.Technologie, die dabei hilft Energie zu sparen, Emissionen zu reduzieren odersonstige Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, macht Fabrikarbeitsplätzeattraktiver: 74 Prozent sagen, die Produktion von GreenTech gibt der Arbeit