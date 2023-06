Beiersdorf-Erholung gewinnt an Fahrt - SocGen empfiehlt zum Kauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Analysten-Urteile haben die Aktien von Beiersdorf am Montag angetrieben. Vom Zwischentief vor zehn Tagen von 116,50 Euro gewinnt die Erholung an Fahrt mit einem Plus, das am Montag zuletzt 1,7 Prozent auf 122,55 Euro betrug.

Damit übersprangen die Anteilsscheine des Konsumgüterherstellers die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend und kratzten zudem an der 50-Tage-Linie. Diese ist ein Indikator für die mittelfristige Kursentwicklung. Der Leitindex Dax , in dem Beiersdorf notiert sind, verlor am Montagmorgen 0,7 Prozent.