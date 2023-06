PayPal erreicht in Erholung 50er-EMA im Abwärtstrend

Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufbereich einer Erholung in der Extension im übergeordneten Abwärtstrend. Darauf deutet auch die bärische Vortageskerze direkt am 50er-EMA hin. Zudem ist der US-Aktienmarkt aktuell stark überkauft und sollte vor einem Rücklauf stehen. In diesem Fall sollten auch die Aktien von PayPal unter Druck geraten und weiter nachgeben. Es bietet sich eine Short-Chance auf die Aktien von PayPal am 50er-EMA an.

Trading-Strategie: