DAX legt Atempause ein

Aus technischer Sicht ist das neue Allzeithoch im Deutschen Aktienindex vom Freitag über 16.400 Punkten zunächst die Bestätigung für einen intakten Aufwärtstrend, der sich in den kommenden Tagen und Wochen fortsetzen könnte. Wäre da nicht der Umstand, dass dieses an einem dreifachen Verfallstag von Optionen und Futures auf Indizes und Aktien erreicht worden ist.

Statt überzeugter Käufer, die das aktuelle Niveau durchaus noch nicht als zu hoch ansehen, könnten also lediglich Eindeckungen von Short-Positionen am Terminmarkt für diese Bewegung verantwortlich gewesen sein. Auch deshalb sorgt der Hexensabbat mit Blick in die Vergangenheit oft für einen Wendepunkt im aktuellen Börsentrend. Es ist also gut möglich, dass aus der heutigen Atempause im DAX eine längere Ruhephase mit leichten Abwärtstendenzen wird. Hierfür wäre die runde 16.000er Marke zunächst der Anziehungspunkt.

Für einen Stimmungsdämpfer sorgt die Gewinnwarnung des Laborausrüsters Sartorius, der am Freitag nach Börsenschluss seine Gewinn- und Umsatzprognose für das laufende Jahr zusammengestrichen hat. Nachdem das Göttinger Unternehmen von der Corona-Pandemie überdurchschnittlich profitieren konnte, was sich auch in einer Verdreifachung des Aktienkurses auf über 600 Euro widerspiegelte, kehrt nun so langsam wieder Normalität in die Wachstumsraten des Unternehmens sein.

Wer also als potenzieller Investor weiterhin an Sartorius und immer noch attraktiven, zweistelligen Wachstumsraten interessiert ist, kann den heutigen Dämpfer von 12 Prozent Minus in einer Aktie aus dem DAX durchaus als Einstiegsgelegenheit betrachten. Immerhin hat sich das Papier von der Spitze auch schon wieder mehr als halbiert.