Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend zugelegt. Die beiden wichtigsten Termine der Woche, die Ratssitzungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB), hatten mit den vom Gros der Marktteilnehmer erwarteten Ergebnissen geendet: Die Fed hatte den Leitzins nach zehn Erhöhungen in Folge unverändert belassen, die EZB den ihren um 0,25 Basispunkte angehoben. Dass Vertreter beider Notenbanken weitere Zinsschritte im Jahresverlauf signalisiert hatten, wurde an den Märkten überwiegend gut verarbeitet. Die Bank of Japan beließ ihren Leitzins unverändert. Positive Impulse lieferten daneben deutlicher als erwartet zurückgegangene Inflationszahlen aus den USA, die die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen wachsen ließen.Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.