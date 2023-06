Wirtschaft Ampelfraktionen einigen sich bei Reform der Fachkräftezuwanderung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben die Ampelfraktionen im Bundestag eine Einigung erzielt. Das teilten die parlamentarischen Geschäftsführer von SPD, Grünen und FDP am Montag mit.



Katja Mast von der SPD sprach von einem "Riesen-Meilenstein" für die Fachkräftegewinnung in Deutschland. Es sei "längst überfällig", dass eine so große Volkswirtschaft wie die Bundesrepublik ein solches Gesetz bekomme. Das werde man diese Woche gemeinsam erreichen, fügte sie hinzu.