UBS stuft ASTRAZENECA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Investorenveranstaltungen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12500 Pence belassen. Europa sei nach Ansicht des Managements weiterhin ein guter Standort für die Vermarktung von Onkologieprodukten, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Onkologie ziele der Pharmakonzern darauf ab, die Chemotherapie durch Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und die PD-1-Wirkstoffe durch bispezifische Wirkstoffe der nächsten Generation zu ersetzen./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2023 / 13:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2023 / 13:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 136,8EUR gehandelt.