43,1 Milliarden Euro an Kosten sparen europäische Unternehmen mit Coupa ein

Ettenheim, Deutschland (ots/PRNewswire) - Coupa stärkt mit seiner Plattform die

finanzielle Widerstandsfähigkeit von Unternehmen und ernennt angesichts der

steigenden Nachfrage in Europa Paul Maguire als Senior Vice President.



Mehr als 1,4 Billionen Euro an kumulierten Geschäftsausgaben verwaltet der

Business Spend Management-Anbieter Coupa für europäische Unternehmen. Nach einer

aktuellen Auswertung der Geschäftszahlen hat die Coupa-Plattform Unternehmen

seit 2014 dabei unterstützt, mehr als 43,1 Milliarden Euro einzusparen - davon

10,2 Milliarden Euro allein im Jahr 2022. Weltweit belaufen sich die kumulierten

Unternehmensausgaben, die über Coupa abgewickelt wurden, auf über 3,7 Billionen

Euro und die Einsparungen seit 2014 auf 143,5 Milliarden Euro, wovon allein 34,7

Milliarden Euro auf das vergangene Jahr entfallen.





Kosteneinsparungen setzen Kapital für Investitionen freiCoupa unterstützt Unternehmen dabei, sich an die derzeit schwierige globaleWirtschaftslage anzupassen. Dazu gehört, die Verwaltung ihrer Geschäftsausgabenzu reorganisieren sowie den Überblick über ihre Finanzen zu verbessern. Kundenvon Coupa konnten dadurch in Milliardenhöhe Kapital zur Finanzierung wichtigerProjekte freizusetzen. Ein Beispiel hierfür ist https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3895540-1&h=608261430&u=https%3A%2F%2Fwww.coupa.com%2Fde%2Fkunden%2Fkantar-beschaffung-neu-aufgestellt&a=Kantar : Das Unternehmen für Data Science, Insightsund Consulting mit Hauptsitz in London konnte mit der Coupa-Plattform dieRentabilität durch Kosteneinsparungen steigern. Gleichzeitig fördert einmithilfe von Coupa wachsendes Programm zur Lieferantenvielfalt die Diversitäts-und Inklusionsziele (D&I) des Unternehmens."Anstatt die Kostenreduzierung als primäres Ziel zu sehen - wie es oft imEinkauf der Fall ist - konzentrieren wir uns auf die strategischen Themen, diesich auf das Endergebnis auswirken. Auf diese Weise sind wir besser in der Lage,langfristige und nachhaltige Kostensenkungen zu erzielen", so Stephen Day, ChiefProcurement Officer bei Kantar. "Außerdem stellen wir unsere D&I-Ziele in denMittelpunkt des gesamten Beschaffungsprozesses. Wir arbeiten dabei nicht nurdaran, eine vielfältige und inklusive Beschaffungsorganisation aufzubauen. Wirnutzen stattdessen auch die Daten von Coupa, um genau zu bestimmen, wie wir dieVielfalt in unserer Lieferkette herstellen und messen."Paul Maguire verantwortet ab sofort als SVP EMEA den europäischen MarktIm vergangenen Jahr ist der Kundenstamm von Coupa in der EMEA-Region um 25Prozent gewachsen. Zu den jüngsten Neukunden in Europa zählen unter anderemVilleroy & Boch sowie Ratepay. Um Unternehmen in Europa dabei zu unterstützen,