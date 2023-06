Wer macht das KI-Rennen? Microsoft hat die Nase vorn – noch!

Bedeutet: Die KI werde sich deutlich schneller etablieren und im Mainstream ankommen als das Internet vor vierzig Jahren, meint der Experte. Der Zugriff auf ChatGPT und Co. sei einfach und für jedermann möglich, das beschleunige auch neue Innovationen und Produkte.

Mario Facusse, Managing Director bei MEF Consulting, verglich die aktuelle Situation mit der frühen Phase des Internets Mitte der achtziger Jahre. Man sei erst am Anfang eines neuen Zeitalters, mit einem entscheidenden Unterschied: "Der Zyklus dürfte deutlich komprimierter sein, vielleicht sogar nur halb so lang."

Ask 3,41

Ask 3,41

Ask 0,34

Ask 0,34

Big Pharma: Das Rendite-Paket für unruhige Zeiten. FAST BREAK-Chefredakteur Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Werte. Jetzt kostenlosen Report hier herunterladen!

Auch an den Aktienmärkten ist das Thema nicht mehr weg zu denken. Welches Unternehmen im Wettlauf um die Künstliche Intelligenz aktuell die Nase vorn hat? Die Experten auf dem Panel von Jefferies AI-Days waren sich einig, dass Microsoft und OpenAI aktuell vorne seien. "Unsere Experten betonten jedoch, dass die Entwicklung in der Branche noch in den Kinderschuhen steckt und dass es noch reichlich Gelegenheit für andere gibt, sie im Laufe der Zeit zu übertreffen", schreiben die Analysten um Brent Thill.

Auch Tech-Experte Facusse glaubt, dass es nicht nur einige wenige Tech-Riesen sein werden, die die Branche beherrschen werden. Die KI erfordere für verschiedene Branchen und Anwendungen teilweise sehr spezifische Lösungen, ein gutes Fein-Tuning sei nötig. Das lasse genug Platz für jede Menge Anbieter, die mit ihren KI-Lösungen erfolgreich sein können.

KI wirkt schon heute

Die Jefferies Experten betonen, dass Unternehmen mithilfe der KI erhebliche Kosteneinsparungen bevorstehen. "Unser Experte für die Implementierung von KI in Unternehmen betonte, dass KI bereits spürbare Auswirkungen auf Unternehmen hat", schreiben die Analysten. "Seiner Erfahrung nach erzielen Kunden, die KI in ihren Abläufen einsetzen, im Durchschnitt Kosteneinsparungen von 21 bis 26 Prozent, wobei die Einsparungen im Bereich des Kundendienstes sogar 55 Prozent betragen."

In vielen Unternehmen und Branchen werde die neue Technologie auch schon länger erfolgreich eingesetzt. So helfe die KI bei den Social Media-Riesen Meta und Twitter jetzt schon, Inhalte zu empfehlen, Werbung auszuwählen und Inhalte zu moderieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion