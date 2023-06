H2-Leitung zwischen Emmerich und Bocholt Thyssengas und Stadtwerke Emmerich wollen regionalen Wasserstoff-Transport organisieren (FOTO)

Dortmund (ots) - Dem Energieträger Wasserstoff (H2) kommt mit Blick auf die

künftige Energieversorgung und die Erreichung der Klimaziele entscheidende

Bedeutung zu. Im Dialog mit Unternehmen vor Ort haben Thyssengas und die

Stadtwerke Emmerich eine bestehende Erdgasleitung identifiziert, über die

künftig H2 zu den Verbrauchern in der Region fließen soll.



Der Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas aus Dortmund und die Stadtwerke

Emmerich arbeiten gemeinsam an der Wasserstoff-Versorgung der Region

Niederrhein. In den Prozess ist auch die BEW (Bocholter Energie- und

Wasserversorgung) eingebunden, die sich für eine Wasserstoff-Anbindung des

Industrieparks Bocholt im Stadtteil Mussum engagiert. Gemeinsam wurde nun eine

konkrete Transportverbindung identifiziert: Zwischen Emmerich und Bocholt kann

eine bestehende Thyssengas-Erdgasleitung für den Wasserstoff-Transport

umgestellt werden. Diese soll für die örtlichen Unternehmen aus Industrie und

Mittelstand sowie die kommunale Wärmeplanung eine H2-Versorgungsperspektive bis

2030 und damit Planungs- und Investitionssicherheit schaffen. Die notwendigen

Wasserstoff-Mengen sollen sowohl aus den Niederlanden importiert als auch

mithilfe von Windstrom an der Nordseeküste oder über Elektrolyseure in NRW und

Niedersachsen erzeugt werden.