Accentro Real Estate: Markteinbruch hinterlässt deutliche Spuren

Accentro habe laut SMC-Research im ersten Quartal 20,9 Mio. Euro umgesetzt, fast 40 Prozent weniger als Anfang 2022. Ursächlich für den Rückgang sei die starke Beruhigung der Verkaufsaktivitäten als Folge des dramatischen Markteinbruchs gewesen, wohingegen die Mieterlöse um 12 Prozent auf 4,5 Mio. Euro haben erhöht werden können. Da sich zudem die Margen in beiden Bereichen verschlechtert und die Overhead-Kosten weiter erhöht haben, sei das EBIT von +3,6 Mio. Euro im Vorjahr auf nun -4,7 Mio. Euro tief in die Minuszone gerutscht. Nach Zinsen und Steuern sei ein Quartalsverlust von -11,1 Mio. Euro angefallen.

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Accentro Real Estate AG im 1.Q 2023 deutlich weniger Umsatz gemacht und sei ergebnisseitig tief in die Minuszone gerutscht. Allerdings habe dies weitgehend den Erwartungen der Analysten entsprochen, weswegen der SMC-Analyst Adam Jakubowski seine Schätzungen und sein Kursziel unverändert gelassen habe.

Da Accentro bereits im Vorfeld auf die schwierigen Rahmenbedingungen hingewiesen hatte, haben die Zahlen weitgehend den Erwartungen der Analysten entsprochen. Auch das Unternehmen selbst habe seine Prognose bestätigt, die bei einem Umsatz von 100 bis 120 Mio. Euro ein EBIT von 0 bis 2 Mio. Euro in Aussicht stelle. Um dies zu erreichen, müssen die Umsätze – und die Erträge – aus dem Verkauf von Immobilien in den nächsten Quartalen deutlich zunehmen, so die Analysten.

Sie gehen weiter davon aus, dass dies gelinge. Auch für den weiteren Verlauf haben sie eine erfolgreiche Umsetzung des Entschuldungs- und Tilgungsplans und eine anschließende Rückkehr in den Wachstumsmodus unterstellt.

Etwas über ihren Erwartungen sei allerdings die Kostendynamik ausgefallen. Da aber Accentro diesbezüglich ab dem zweiten Quartal eine spürbare Trendwende anstrebe, haben die Analysten ihre Schätzungen noch nicht angepasst. Dementsprechend liege ihr Kursziel weiter bei 5,00 Euro und signalisiere damit für die Aktie ein hohes Kurspotenzial, welches durch den NAV, den Accentro per Ende Dezember auf 10 Euro je Aktie beziffere, zusätzlich gestützt werde. Ihr Urteil bleibe deswegen „Buy“.

Die Accentro Real Estate Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,96 % und einem Kurs von 1,740EUR gehandelt.