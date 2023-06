Triebwerksbauer MTU hebt Gewinnziel an - Aktie legt zu

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Triebwerkshersteller MTU wird für das laufende Jahr noch optimistischer. Der Vorstand erwartet 2023 im Tagesgeschäft jetzt sicher den höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte. Branchenexperten hatten bereits erwartet, dass der Vorstand um den neuen Konzernchef Lars Wagner die Latte im Laufe des Jahres höher legen würde. Schon im Februar hatte MTU-Finanzchef Peter Kameritsch für 2023 einen operativen Rekordgewinn in Aussicht gestellt. An der Börse kamen die Nachrichten vom Montag gut an.

Die MTU-Titel führten gegen Mittag mit einem Kursgewinn von 3,4 Prozent die Gewinnerliste im schwächelnden Dax an. Im bisherigen Jahresverlauf steht für die MTU-Papiere ein Kursgewinn von 16 Prozent zu Buche, beim Dax beträgt das Plus 16,9 Prozent.